オリジン [東証Ｓ] が2月12日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は3.8億円の赤字(前年同期は5.1億円の黒字)に転落した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は7.1億円の赤字(前年同期は3億円の赤字)に赤字幅が拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期