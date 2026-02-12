ドリームベッド [東証Ｓ] が2月12日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比16.5％減の4.5億円に減り、通期計画の6.4億円に対する進捗率は71.7％となり、5年平均の70.3％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比5.5倍の1.8億円に急拡大する計算になる。