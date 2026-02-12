北海道小樽市の商業施設で、屋外通路の天井の一部が落下しているのが見つかりました。雪の重みや雪庇が落ちた衝撃が原因とみられています。天井の一部が落下していたのは、小樽市の商業施設・ウイングベイ小樽です。２月１２日午前８時前、清掃スタッフが屋外通路に天井の一部と大量の雪が落ちているのを見つけ、事務所に報告しました。ウイングベイ小樽によりますと、天井には幅２メートル・長さ６メートルほどの穴が