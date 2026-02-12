元HKT48メンバーで、俳優・タレントの兒玉遥さんが自身のインスタグラムで、健康的な食欲に満ちた日常を披露しています。 【写真を見る】【 兒玉遥 】焼肉・ホルモン・唐揚げ・担々麺爆食も「体型維持のプロ」「調整がんばります」フォロワー感嘆「表情100点」「綺麗かぁ〜」 兒玉さんは「大好きな焼肉 幸泉今回のMVPはハバネロホルモン！」「ずっと気になっていた担々麺。はしご」と、都内の名店を巡りつつ、食を堪