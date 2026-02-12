バドミントン・志田千陽選手は12日、約10年間にわたって所属してきた再春館製薬所を2026年3月31日をもって退団することを発表しました。志田選手はこれまで同チームに所属していた松山奈未選手と“シダマツ”ペアを組みプレー。パリオリンピックでは銅メダルを獲得するなど躍動しました。その後、昨年9月にペアを解消。現在はBIPROGY所属の五十嵐有紗選手とペアを組んでいます。退団についてはチームより「2028年ロサンゼルス五輪