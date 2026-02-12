買い物でも人工知能（AI）が相談相手に―。文章や音声でやりとりできる対話型AIサービスなどの利用者を電通が調査すると、26.3％が「AIのお薦めで商品を買った経験がある」と答えたことが分かった。若年層ほど割合が高く、商品を見つけたり、比べたりするのに役立てていた。チャットGPTなどのAIサービスは「お薦めの〇〇を教えて」と聞くと、条件に合った商品を紹介してくれる。やりとりを重ねながら候補を絞り込むことも可能