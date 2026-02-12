女優の小泉今日子（60）が11日放送のTBS「news23」（月〜木曜後11・00、金曜後11・58）に出演した。小泉は1982年にアイドル歌手としてデビューし、4日の誕生日で60歳に。年齢を重ねることへの不安について「私は子供を持たなかった。30、40代になると周りがみんな子育てをしていて。自分はそこに入っていなくて。こんなことでいいんだろうかとか。体の変化も大きくあったりして、もちろんずっと不安なんです」とコメント。