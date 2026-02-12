読売テレビの松田陽三社長（67）が12日、大阪市の同局で社長会見に出席し、ダウンタウン松本人志（62）について言及した。松本は24年1月、週刊文春との訴訟を理由に番組を休演。同11月に終結した。昨年11月にスタートしたインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」で芸能活動を再開した。ダウンタウンが出演していた同局制作の日本テレビ系バラエティー「ダウンタウンDX」は昨年6月に31年の歴史に幕を下ろし