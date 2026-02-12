現地時間6日、かつてドジャースなどでプレーしたテレンス・ゴアが34歳の若さで死去した。現地報道によると、妻のブリトニーさんが「簡単に終わるはずだった手術の間に亡くなった」とSNSで明らかにしたという。ジョージア州出身のゴアは2011年のドラフト20巡目でロイヤルズに指名され、14年にメジャー昇格。俊足を武器に代走のスペシャリストとして名を挙げた。しかし、2019年の37試合が最多出場だったようにレギュラーに定着す