そろそろ春に向けて服を買いたい時期。シンプルで着まわしやすいカーディガンを【ワークマン】で見つけたので紹介します。淡色で春先のコーデにも取り入れやすく、今ならプチプラに値下げ中。機能性も優秀でコスパに優れたカーディガンなら、イロチ買いしない手はないかも。 お手入れ楽ちん！ 汚れにくいカーディガン 【ワークマン】「レディースサーバースウェッ