筆者の話です。父の定年を祝う、ささやかな家族の集まりでのこと。母が差し出した一通の封筒に、思いがけず手が止まりました。 退職祝い 父の定年退職を機に、実家で家族そろって簡単な”お疲れさま会”を開きました。外食ではなく、いつもの食卓に母の手料理が並ぶ、静かな集まりです。父は少し照れた様子でグラスを手にし、弟と夫も、お祝いする気持ちで席についていました。大げさなことはせず、ただ一区切りを家族と共有す