もうすぐ3月。卒入園式・卒入学式を控えているママは、「当日、なに着よう？」とショップやネットで探している人も多いのでは？ また、少しずつ変化しているセレモニー服の傾向や、意識して選ぶべきポイントなども知りたいところ。そこで、今回は“プチプラ・高見え・機能性（洗える）を備えた機能服”をコンセプトに、カジュアルからフォーマルまで展開している【クロス ファンクション】で見つけたセレモニー