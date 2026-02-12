ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子1000メートルが11日に行われ、優勝候補の一角だった2025年世界選手権金メダリストのユップ・ベンネマルス（オランダ）は、廉子文（中国）に進路を妨害されて5位に。レース後、怒りを露わにした。廉は「故意ではない」と明かしているが、スケート界の大物レジェンドは「少しスピードを緩めて、オランダの選手を先に行かせるべき」と過ちを指摘している。ア