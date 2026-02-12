岡山後楽園早春の恒例行事「松のこも焼き」 岡山後楽園（岡山市）で2月18日、春の訪れを告げる「松のこも焼き」が行われます。 園内の約240本の松に巻いた「こも」を取り外し、「こも」の中に誘いこんだ虫を3月の啓蟄の前に焼いて駆除する伝統的な行事です。 岡山後楽園の「松のこも焼き」は2月18日午前10時から行われます。