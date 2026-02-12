東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催します。メディテレーニアンハーバーの運河沿いに佇む「ゴンドリエ・スナック」では、イタリアの伝統を感じさせるスウィーツのようなカクテルや、見た目にも華やかなソフトドリンクが登場します。パラッツォ・カナルを眺めながら、ゆったりと味