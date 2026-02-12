東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催します。アメリカンウォーターフロントの運河沿いに位置する「ウォーターサイドテラス」では、和の食材をアメリカンスタイルにアレンジしたユニークなメニューが登場！ニューヨークの愛称にちなんだ日本酒カクテルなど、異国情緒あふれる景色の