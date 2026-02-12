東京駅の地下には数多くの飲食店があり、電車や新幹線の待ち時間に便利です。数ある飲食店のうち、東京ラーメンストリートの「斑鳩」でラーメンを食べてきたので見た目や味をまとめてみました。九段斑鳩公式ホームページhttps://www.ikaruga.tokyo/東京駅 斑鳩 ｜ ショップガイド ｜ 東京駅一番街https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/shop/detail/?cd=000040斑鳩は東京駅地下の東京ラーメンストリートにあります。東京ラーメンスト