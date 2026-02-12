Ｊ３福島は１２日、千葉県内でトレーニングを行い、開幕戦（７日）でＪリーグ公式戦の最年長出場記録を５８歳１１か月１２日に更新した元日本代表ＦＷ三浦知良が取材対応した。Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂ組開幕戦のＪ２甲府戦で先発し、１７２５日ぶりのＪ公式戦出場で前半２０分までプレーしたカズ。この日の練習でもラストの紅白戦を含めて約２時間、フルメニューを消化した。今月２６日には５９歳を迎えるが、コンディショ