霊州交直変換所。（霊州＝新華社配信）【新華社銀川2月12日】中国送電大手、国家電網傘下の国網寧夏電力はこのほど、寧夏回族自治区の1月の域外送電量は前年同月比24.9％増の99億9千万キロワット時だったと明らかにした。2025年の域外送電量は初めて1千億キロワット時を突破した。うち新エネルギー電源の域外送電量は289億キロワット時を超え、全体の28.9％を占めた。