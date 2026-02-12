東京ディズニーシーにて“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を2026年4月15日から6月30日までの期間開催します。このイベントの開催に先立ち、イベントをより一層楽しめるスペシャルグッズが2026年4月8日より先行販売されます。「ミッキーマウス」が旅をしながら食を楽しむ様子が描かれたアイテムや、ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレスト