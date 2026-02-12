巨人に新加入した則本昂大投手（３５）が１２日、宮崎での１次キャンプを打ち上げた。最終日は午前１１時過ぎからブルペン入りし座った捕手に計５０球、直球、カーブ、フォーク、スライダーなどを交えてワインドアップのフォームから力強く腕を振った。「第２クール中盤ぐらいから疲れもたまったりしましたけど、その中でもやりたいことはできたし、しっかりと追い込めた」と１２日間の日々を振り返り「ここから実戦に向けて準備