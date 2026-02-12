5人組ガールズグループ・KiiiKiiiがビジュアルモデルを務めるアパレルブランド・WEGOのビジュアル第2弾が公開された。あす13日から全国のWEGO店舗で展開される。【別カット】ガーリーな仕上がりに！KiiiKiiiユニットカットもKiiiKiiiは、昨年STARSHIPエンターテインメントからデビューした次世代ガールズグループで、IVE以来4年ぶりとなるガールズグループとして、デビュー前から国内外で大きな注目を集めてきた。ビジュアル