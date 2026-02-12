◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)スノーボードハーフパイプの平野流佳選手が、5位で決勝進出を決めました。予選では、2本目のランでダブルコーク1440(4回転)を2度決めるなど「87.50」を記録し、順位を上げました。全選手の中で1番目に登場した平野選手は、「初めてで緊張したんですけど、まあ特別な感じがして楽しめました」と振り返りました。北京五輪では同種目