テレビ東京は12日、IP（知的財産）価値の最大化を目的とした成長戦略の一環として、マンガ・アニメ・キャラクターなどのIPを起点に企画・制作から海外流通まで手掛けるIPプロデュース会社・Mintoが実施する第三者割当増資を引き受け、5億円を出資することを発表した。テレ東は、『シナぷしゅ』などのアニメが海外でも需要拡大しているとし、提携を通して、Mintoが事業基盤を構える東南アジアでの事業展開を加速させたい考えだ。