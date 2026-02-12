歌手の荻野目洋子が１２日、大阪市内でライブ「ＹｏｋｏＯｇｉｎｏｍｅ☆ＳｐｒｉｎｇＦｅｓ！２０２６」（３月６日、大阪・なんばＨａｔｃｈ）へ向けた取材会を行った。荻野目が「今の仕事において、一番やりがいを感じている」と話すライブ活動。「どういう方たちが聞いて下さっているのか、目の当たりにできる唯一の場所なので。とても大切に思っています」と、意気込みを語る。ＳＮＳ上でファンと交流のする中でライブ