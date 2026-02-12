◇女子ゴルフ第8回アジア太平洋女子アマチュア選手権第1日（2026年2月12日ニュージーランドロイヤルウェリントンGC＝6362ヤード、パー72）日本勢は5人が出場し、後藤あいが4バーディー、1ボギーの2アンダー70で回り11位で発進したのが最高だった。広吉優梨菜と岩永杏奈は1アンダー71で回り17位。佐藤涼音は1オーバー73で33位。中嶋月葉は3オーバー75で47位だった。ヤン・ユンソ（韓国）が8アンダー64をマークし単独