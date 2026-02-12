落語家の笑福亭鶴二（57）が12日、大阪市内で「四十周年記念独演会」（4月19日、近鉄アート館）の取材会を行った。破天荒で知られた“上方落語四天王”の一人、六代目笑福亭松鶴の最後の弟子。鶴二本人は、はんなりとした上品な語り口が持ち味で、節目の落語会にも「特別なことはできないんで、等身大で」とし得意の「野ざらし」に桂文枝作の「妻の旅行」、大作「たちぎれ線香」の3席を披露する。正式に入門してわずか半年で