新潟市中央区の書店で女性アイドルの写真集29冊を盗んだとして12日、新潟市中央区に住む無職の男（39）が逮捕されました。警察によりますと、男は去年5月15日午前11時半頃、新潟市中央区の商業施設内の書店で、販売価格あわせて9万552円の女性アイドルの写真集29冊を盗んだ疑いがもたれています。店からの届け出で事件が発覚し、防犯カメラなどの捜査から、男の存在が浮上したということです。男は29冊の写真集をすべて一つの袋に