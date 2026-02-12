バルセロナを指揮するハンジ・フリックは魅惑の攻撃サッカーで昨季国内タイトルを総なめにしたことに加え、積極的にカンテラ出身の若手にチャンスを与えているのが特長的だ。8日に行われたラ・リーガ第23節のマジョルカ戦では、84分に19歳MFトミー・マルケスをピッチへ送り出した。マルケスにとってこれがトップチームでのデビュー戦であり、フリック体制では実に9人目となるカンテラ出身者のデビューだ。マルケスは、若手にチャン