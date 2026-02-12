マンチェスター・シティに所属するイングランド代表DFジョン・ストーンズ（31）は夏の移籍市場でビッグクラブによる争奪戦が予想されているようだ。2016年夏よりシティでプレイするストーンズはこれまで同クラブで公式戦290試合に出場しており、ペップ・グアルディオラの下で黄金時代を築いたチームで主力選手としてプレイしてきた。実力はワールドクラスのストーンズだが、怪我が多いことが懸念点となっており、今シーズンもここ