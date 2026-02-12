ノッティンガム・フォレストは12日、指揮官であるショーン・ダイシの解任を発表した。昨シーズン、最終的にリーグ戦を7位で終えるなどフォレストは躍進を果たしたが、今シーズンは開幕から大苦戦。昨シーズン指揮を執ったヌーノ・エスピリト・サントを昨年9月に解任すると、その後アンジェ・ポステコグルーを招聘した。しかし同監督は成績を残せず、わずか39日で解任され、昨年10月下旬よりダイシが監督に就任した。ダイシには下位