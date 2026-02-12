2026W杯へコロンビア代表のエースになっているかとの期待もあったのだが、22歳のFWジョン・デュランのキャリアは誰も予想していなかったものとなっている。デュランが有名になったのは、2023年にアメリカのシカゴ・ファイアーからアストン・ヴィラへ移籍した時だ。アストン・ヴィラではスーパーサブとして得点力を発揮し、有望な若手ストライカーとして一躍評価を高めた。デュランに興味を示すビッグクラブも多かったが、デュラン