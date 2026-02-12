10日に行われたプレミアリーグ第26節・ウェストハム戦こそ1-1で引き分けたものの、マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリック暫定監督の下で見事な結果を残している。すでにキャリックを正式な監督にすべきとの声もあるが、現役時代からキャリックが指導者向きの人物だったと語るのは、マンUでチームメイトだったオーウェン・ハーグリーブスだ。英『Daily Mail』によると、ハーグリーブスはキャリックの人間性を何よりも