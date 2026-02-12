札幌市は２０２５年に閉園したノースサファリサッポロに対し、違法建築物すべての撤去を命じる「除却命令」の手続きに入り、２月１２日、サクセス観光側に通知書を手渡しました。除却命令に関する今後の対応を確認します。札幌市は１２日、サクセス観光側に「弁明通知書」を手渡しました。これは除却命令の発令を前に事業者に弁明の機会を与えるもので、サクセス観光側は２月２７日を期限に弁明書を提出できます。一般的に弁