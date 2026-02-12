北海道音更町の交差点で、軽乗用車と乗用車が衝突する事故がありました。この事故で、軽乗用車を運転していた女性が意識のない状態で病院に搬送されました。事故があったのは、音更町下音更北７線西の道道と町道が交わる信号機のない交差点です。２月１２日午前１０時ごろ、「軽乗用車と乗用車が衝突する事故があり、けが人が１人いる」と消防に通報がありました。警察によりますと、町道を走っていた軽乗用車と道道を走っていた乗