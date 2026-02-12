日本相撲協会は12日、東京都墨田区の言問小で「甘口国技館カレー」贈呈式を行った。公益財団法人設立100周年を迎えた同協会の地域貢献活動の一環で、八角理事長（元横綱・北勝海）が発案。国技館がある墨田区25小学校の生徒、職員らに1万2000個を贈ることを決めていた。この日は広報部の西岩親方（元関脇・若の里）と西岩部屋の序二段・幹希の里、序ノ口の若大根原と若花新、相撲協会のマスコットキャラクターひよの山が来校し、