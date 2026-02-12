ソフトバンク・小久保裕紀監督が１２日、宮崎キャンプ第３クールの総括会見を行い、外野の守備に挑戦中のイヒネ・イツア内野手の成長を褒めた。「日増しに成長を感じますね。大西コーチの評価もそうですが、今、外野からのスローイングで一番強いのはあいつじゃないですか。投げる球、コントロールもどんどん良くなっていくし、吸収率が早いように感じます」とショートが本職の２２年ドラフト１位を評価した。外野の守備固め、代