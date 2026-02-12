ライフスタイルイノベーションは2月13日より、サンリオの「ハローキティ」のグッズを集めた店頭イベント「HELLO KITTY2026.2」を、全国のライフスタイルブランド「one’sterrace(ワンズテラス)」店舗にて開催する。「HELLO KITTY2026.2」グッズ一例同イベントでは、ワンズテラスの店頭に、約100種類ものレトロテイストなハローキティグッズが勢ぞろいする。開催期間は2月13日〜3月15日。ラインアップ(一部)はこちら。エコバッ