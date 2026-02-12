俳優の坂口涼太郎（35）が、12日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に初出演。派手なファッションで登場した。司会の黒柳徹子（92）に「とても個性的なお洋服で」と言われた坂口は、「今日は徹子さんにお会いできるということで、゛徹子さんリスペクト・ヘアメーク＆ファッション゛で参りました」と話した。黒柳に似せた「たまねぎヘア」のトップを三つ編みにし、「たまねぎから花が咲いたというテーマを持って