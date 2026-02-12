近年、コーヒー豆や味にこだわる人が増加中。コーヒーマシンのトレンドは「手軽・簡単・美味しい」へと向かっている。そんな中、ボタンひとつで豆から挽きたての1杯が楽しる「全自動コーヒーマシン」で世界トップシェアのデロンギが、あえて「淹れる体験」そのものを楽しむマニュアルタイプの製品を発表した。「デロンギ デディカ デュオ エスプレッソ・カプチーノメーカー（EC890J-WI/B/M）」（以下、デディカ デュオ）と、「デロ