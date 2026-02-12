コクヨは2月17日、「Campus」ブランドより、文具×メソッドの"まなびレシピ"の中でも、スキマ時間を有効活用する「ちょこ勉」を中心とした8種類44品番を発売する。ちょこ勉同ブランドは昨年9月にノートブランドから "まなびかた"のブランドへと刷新した。文具を用いた"まなびかた"のヒントやアイデア"まなびレシピ"を提案し、モノとコト両面で学生のまなびをサポートすることを目指している。今回、進級や進学で勉強への不安もあり