くふう生活者総合研究所は2月10日、花粉症・黄砂対策に関する意識調査の結果を発表した。調査は2026年1月30日〜2月2日、生活者4,944名を対象にインターネットで行われた。○6割以上の人が今年の花粉シーズンに不安を抱いている2026年の花粉シーズンについて2026年の花粉飛散シーズンが不安であると回答した人は64.4%(「非常に不安」26.5%、「やや不安」37.9%の合計)だった。発症や症状の悪化、日常生活への影響、対策にかかる出費