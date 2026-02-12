島根県は2月9日、新たな宿泊キャンペーン「今こそ、しまねへ。しまね旅キャンペーン」の特設サイトを公開した。今こそ、しまねへ。しまね旅キャンペーンクーポン適用期間は令和8年2月9日〜3月25日まで。予約サイトは「じゃらん」、「楽天トラベル」となる。クーポン利用条件は、1,000円クーポンが1名以上で最低利用価格は5,000円、2,000円クーポンは2名以上で最低利用価格10,000円、3,000円クーポンは1名以上で最低利用価格16,000