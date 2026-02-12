【モデルプレス＝2026/02/12】モデルの滝沢眞規子が2月12日、自身のInstagramを更新。品数豊富な手作り弁当を公開した。【写真】47歳3児の母モデル「完璧な仕上がり」珍しく蓋が閉まった豪華手作り弁当◆滝沢眞規子、品数豊富な手作り弁当披露滝沢は「今日はチーズささみカツです。あとはひじき煮、ブロッコリーとザーサイのナムルなどです」と記し、手作りした弁当の写真を投稿。小ねぎが入った卵焼きや千切りのにんじんを使用し