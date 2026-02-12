たこ焼きチェーンの築地銀だこは、2月18日(水)より、全国の築地銀だこのうち、クロワッサンたい焼取扱店舗にて、クロワッサンたい焼『いちごカスタード』を期間限定で発売する。また、系列店「銀のあん」店舗でも同商品を販売する。クロワッサンたい焼『いちごカスタード』は、旬の苺を使用した春限定商品。昨年好評を博した商品を、今年はさらにいちご感を高めてリニューアルした。春を思わせるやさしいピンク色のクロワッサン生