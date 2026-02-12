肉めし専門店「肉めし岡もと」は、2026年2月18日(水)から期間限定メニュー「肉麻婆丼」と「もつ麻婆丼」の販売を開始する。【商品画像】同時販売となる「もつ麻婆丼」はこちら「肉麻婆丼」は、店仕込みのごろごろとした煮込み肉がたっぷりと入った特製麻婆ソースが主役の一品。麻婆に欠かせない豆腐には、じっくりと煮込まれた大判の煮豆腐が2つ盛り付けられている。ひと口サイズの豆腐に挽肉という従来の麻婆豆腐とは異なり、肉め