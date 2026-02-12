今回、Ray WEB編集部はインターン先での出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・山本悠里は、憧れの会社でインターンを始めたのですが……？スケジュールをメモしようとした悠里は、社員の方に「なにしてんの？」と言われます。怒らせるような心当たりがなく、焦る悠里。彼女は一体なにをしでかしたのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：金田ハナライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編