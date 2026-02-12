友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はインターン先での出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・山本悠里は、憧れの会社でインターンを始めました。インターン先でスケジュールをメモしようとした悠里は、社員の方に「なにしてんの？」と言われます。怒らせるような心当たりがなく、焦