今日12日(木)は西日本を中心に3月並みの陽気になり、広島でウメが開花しました。昨年より18日早く、平年より6日遅い開花です。広島でウメ開花昨年より18日早い今日12日(木)は西から高気圧に覆われて、西日本を中心に3月並みの陽気になりました。広島では最高気温が14.0℃と3月中旬並みの陽気で、この暖かさとともにウメが開花しました。昨年より18日早く、平年より6日遅い開花です。この先15日(日)にかけては、全国的に3月下旬か