山形県警は12日、福島県内の元温浴施設に侵入して水道の蛇口など金属類を盗んだとして、ベトナム国籍の男4人を建造物侵入と窃盗の疑いで再逮捕しました。4人は昨年9月にも別の容疑で逮捕されていて、捜査の結果、新たな窃盗行為が確認されたということです。再逮捕されたのは、いずれもベトナム国籍の無職でチン・ヴィエット・シー（32）、グエン・ヴァン・ハイン（40）、自称解体工のホアン・ヴァン・チュン（32）、無職